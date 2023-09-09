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Dünya
AA 09.09.2023 21:37

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçler faaliyetlerini artırdı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, geçici olarak Rus güçlerin konuşlandığı mıntıkalardaki yasa dışı Ermeni güçler, son günlerde mevzi kazma ve istihkam faaliyetlerini artırdı.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki yasa dışı Ermeni güçler faaliyetlerini artırdı
[Temsili fotoğraf: AA]

Azerbaycan Savunma Bakanlığının son haftada yayımladığı açıklamalardan derlenen bilgilere göre, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak ve kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetlerinde bulundu.

Hafta içerisinde yasa dışı Ermeni güçler, Azerbaycan ordusunun Hocavend, Fuzuli, Ağdam, Kelbecer, Laçın ve Hocalı bölgelerindeki mevzileri önünde yeni siper kazısı ve istihkam girişimlerini artırdı.

Ermeni güçlerin tüm girişimleri, Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle engellendi.

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