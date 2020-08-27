Ermeniler, 1915'te yaşananları her yıl çarpıtarak gündeme getiriyor.

Anadolu ve Kafkasya'da bulunan toplu mezarlar ise Ermeni iddialarını çürütmekle kalmıyor, uygulanan zulmü de gözler önüne seriyor.

Ermeni çeteler, 30 Mart 1918'de ülkenin birçok bölgesinde sivillere saldırdı.

Azerbaycan'ın kuzeyinde bulunan Guba şehri de Ermeni katliamlarının yaşandığı yerlerden biri.

20 bin sivilin acımasızca katledildiği şehirde, 2007 yılında stadyum yapılması için başlatılan kazı çalışmalarında toplu mezar bulundu.

2 bine yakın Azerbaycanlının mezarının bulunması sonrasında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bölgeye stadyum değil soykırım müzesi yapılmasını istedi.

"Türkler geldi bizi kurtardı"

Ermenilerin o dönemde, söz konusu bölgede devlet kurmak istediğini belirten, Soykırım Müzesi Müdürü Rahşande Bayramova, "Bu olaylar zamanında bölgede ne yaşandığını buradaki hangi yaşlıya sorsanız, 'Türkler geldi bizi kurtardı' derler." diye konuştu.

[Fotoğraf: TRT Haber]