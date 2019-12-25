Azerbaycan'da ünlü şair, mütefekkir İmadeddin Nesimi'nin 650'nci doğum yılı dolayısıyla ödül töreni düzenlendi.

E-medya grubunun düzenlediği gecede yılın başarılı kurum ve kuruluşları ödüllendirildi.

TRT, Türk dünyasına yönelik tarihi ve kültürel yapımları ile ödül aldı

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), Azerbaycan'a ve Türk dünyasına yönelik tarihi ve kültürel yapımlar ile çocuklara yönelik eğitici yayınları nedeniyle ödüle layık görüldü.

Ödülü TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren adına Bakü Temsilcisi Murat Akkoç aldı.

Gecede medya dalında Anadolu Ajansı ve İhlas Haber Ajansı da ödüle layık görüldü.

Törene yoğun katılım vardı

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yolları da Nesimi yılı kapsamında düzenledikleri etkinlikler ve destekledikleri faaliyetler dolayısıyla ödüle layık görülen kuruluşlar arasında yer aldı.

Geceye siyaset, sanat, spor ve medya dünyasından yoğun katılım oldu.

Haber: Fatih Avanos