Putin 5 generali görevden aldı25 Aralık 2019 Çarşamba 19:52 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 19:54
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan 5 generali görevden aldı. Çeşitli bakanlık ve kurumlarda yöneticilik yapan generallerin görevden alınma sebebi açıklanmadı.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan kararnamesine göre, ülkenin farklı bölgelerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Soruşturma Komitesi ve Federal Cezaevi Servisi'nde yöneticilik yapan general rütbesindeki 5 kişinin görevine son verildi.
Generallerin görevden alınma nedeniyle ilgili açıklama yapılmadı.
Rus Donanması son dönemde üst üste yaşanan kazalarla sarsılmıştı.
Temmuz ayında nükleer denizaltıda çıkan yangında 14 denizci hayatını kaybetmişti.
12 Aralık'ta ise Rusya'nın tek uçak gemisinde çıkan yangın güçlükle söndürülmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 denizci yaralanmıştı.
Kaynak: AA, TRT Haber