Dublin'de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba'nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi.

Rahip daha sonra scooterına binip, kiliseyi terk etti.

Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scootera bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.

O anlar kilisedeki törene katılan bir kişi tarafından kayda alındı.

Kaynak: DHA