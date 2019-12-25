Dünya
İrlanda'da bir rahip kiliseyi scooterıyla terk etti25 Aralık 2019 Çarşamba 17:34 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 17:57
İrlanda'da Katolik bir rahip, Noel ayininden sonra kiliseyi scooterıyla terk etti. O anlar kameraya yansıdı.
Dublin'de Ballyroan Parish Kilisesi rahibi Peter O Connor, kilisedeki törene katılan çocuklara scooterını Noel Baba'nın verdiğini ve denemek istediğini söyledi.
Rahip daha sonra scooterına binip, kiliseyi terk etti.
Törene katılanlardan yerel medyaya konuşan bir kişi, rahibin ilk defa kilisede scootera bindiğini ve çocukların da bunu çok şaşırtıcı bulduğunu söyledi.
O anlar kilisedeki törene katılan bir kişi tarafından kayda alındı.
Kaynak: DHA