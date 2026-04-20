Parçalı Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.04.2026 15:38

Azerbaycan'dan Belçika ve Hollanda'ya "Karabağ" tepkisi

Azerbaycan, Belçika ve Hollanda parlamentolarında kabul edilen önergeler sebebiyle iki ülkenin Bakü büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Azerbaycan'dan Belçika ve Hollanda'ya "Karabağ" tepkisi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belçika'nın Bakü Büyükelçisi Julien de Fraipont ile Hollandalı Büyükelçi Marianne de Jong’un ayrı ayrı Bakanlığa davet edildikleri bildirildi.

Görüşmelerde, 16 Nisan'da Belçika ve Hollanda parlamentolarınca kabul edilen, Azerbaycan'ın egemenliği ile toprak bütünlüğünü, ayrıca Ermenistan ile devam eden barış sürecini zedelemeyi amaçladığı belirtilen belgelere sert tepki gösterildi.

Belgelerin tamamen asılsız ve temelsiz değerlendirmeler üzerine hazırlandığı vurgulanan açıklamada, bu durumun ilgili kurumlarda kökleşmiş Azerbaycan karşıtı ön yargıyı ortaya koyduğu ifade edildi.

Önergelerdeki iddiaların uluslararası hukukun açık ihlali ve hukukun üstünlüğüne müdahale niteliği taşıdığı kaydedildi.

Görüşmelerde ayrıca, Azerbaycan'ın egemen topraklarına yönelik asılsız atıflar, Ermenistan'ın toprak bütünlüğünün ihlal edildiği iddiaları ile Ermeni kökenli kişilerin hakları ve sözde yasa dışı tutuklamalara ilişkin suçlamalar kesin dille reddedildi.

Önergelerin, Azerbaycan ile Ermenistan parlamento başkanları arasında gerçekleştirilen son görüşmeyle aynı döneme denk gelmesinin ise "paradoksal" olduğu büyükelçilerin dikkatine sunuldu.

Azerbaycan tarafı, Belçika ve Hollanda'dan parlamentolarındaki Azerbaycan karşıtı grupların ikili ilişkilere zarar vermelerinin önüne geçilmesi için etkili adımlar atmalarını istedi.

Belçika ve Hollanda parlamentoları, Karabağ'ı terk eden Ermenilerin geri dönmelerine ilişkin önergeler kabul etmişti.

ETİKETLER
Azerbaycan Belçika Hollanda
Sıradaki Haber
Pakistan'dan Trump'a: Hürmüz ablukası görüşmelerde engel oluşturuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
Pakistan'dan Trump'a: Hürmüz ablukası görüşmelerde engel oluşturuyor
15:33
Çin Devlet Başkanı Şi'den "Hürmüz Boğazı olağan seyrüsefere açık olmalı" mesajı
15:34
TBMM'de 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinliği' başladı
15:28
24 ilde DEAŞ operasyonu: 90 gözaltı
15:14
Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünde rekor artış
15:12
Reyhanlı'da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı
Tekirdağ'da denizin rengi değişti
Tekirdağ'da denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Türk denizciliğinin altın çağı: Aynı anda 50 gemi inşa edilecek
Türk denizciliğinin altın çağı: Aynı anda 50 gemi inşa edilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ