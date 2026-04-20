Parçalı Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.04.2026 15:32

Pakistan'dan Trump'a: Hürmüz ablukası görüşmelerde engel oluşturuyor

Pakistanlı yetkililer, Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in, ABD Başkanı Donald Trump'a "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini belirtti.

Pakistan'dan Trump'a: Hürmüz ablukası görüşmelerde engel oluşturuyor

Pakistanlı hükümet yetkilileri, başkent İslamabad'da ABD ile İran arasında müzakerelerin ikinci turu öncesinde Munir ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüklerini söyledi.

Munir'in görüşmede ABD Başkanı'na "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini aktaran yetkililer, Trump'ın da buna karşılık "öneriyi göz önünde bulunduracağını" ifade ettiğini belirtti.

Pakistanlı yetkililer, müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini söylemiş, İran heyetinin de Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürmüştü.

İran basınında ise İran heyetinin, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası kalkana kadar müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da savaşın kimsenin çıkarına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılması gerektiğini söylemişti.

ETİKETLER
Pakistan Donald Trump Hürmüz Boğazı İran
Sıradaki Haber
Çin Devlet Başkanı Şi'den "Hürmüz Boğazı olağan seyrüsefere açık olmalı" mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Azerbaycan'dan Belçika ve Hollanda'ya "Karabağ" tepkisi
15:33
Çin Devlet Başkanı Şi'den "Hürmüz Boğazı olağan seyrüsefere açık olmalı" mesajı
15:34
TBMM'de 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinliği' başladı
15:28
24 ilde DEAŞ operasyonu: 90 gözaltı
15:14
Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücünde rekor artış
15:12
Reyhanlı'da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı
Tekirdağ'da denizin rengi değişti
Tekirdağ'da denizin rengi değişti
FOTO FOKUS
Türk denizciliğinin altın çağı: Aynı anda 50 gemi inşa edilecek
Türk denizciliğinin altın çağı: Aynı anda 50 gemi inşa edilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ