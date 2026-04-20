Pakistan'dan Trump'a: Hürmüz ablukası görüşmelerde engel oluşturuyor

Pakistanlı hükümet yetkilileri, başkent İslamabad'da ABD ile İran arasında müzakerelerin ikinci turu öncesinde Munir ile ABD Başkanı Trump'ın telefonda görüştüklerini söyledi.

Munir'in görüşmede ABD Başkanı'na "Hürmüz Boğazı'nın abluka altına alınmasının İranlılarla görüşmelerde engel teşkil ettiğini" söylediğini aktaran yetkililer, Trump'ın da buna karşılık "öneriyi göz önünde bulunduracağını" ifade ettiğini belirtti.

Pakistanlı yetkililer, müzakereler için Washington'dan gelen "öncü heyeti" taşıyan iki uçağın İslamabad'a indiğini söylemiş, İran heyetinin de Hürmüz Boğazı'ndaki gerilime rağmen ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılacağını öne sürmüştü.

İran basınında ise İran heyetinin, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası kalkana kadar müzakere masasına oturmayacağı ifade edilmişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da savaşın kimsenin çıkarına olmadığını, gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yolun kullanılması gerektiğini söylemişti.