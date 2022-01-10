Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'da ilk kez Omicron varyantı görüldü
Azerbaycan'da ilk defa 12 kişide COVID-19'un Omicron varyantı tespit edildi.
Azerbaycan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yurt dışından gelen 12 kişide Omicron varyantının görüldüğü bildirildi.
Açıklamada, yeni varyanttan korunmak için halka aşı olma, aşı olanlara ise hatırlatma dozu yaptırma çağrısında bulunuldu.
Azerbaycan'da 8 bin 445 kişinin hayatına mal olan COVID-19, bugüne kadar 621 bin 234 kişide görüldü.
Etiketler: Azerbaycan Omicron Koronavirüs
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