Belçika’da federal ve bölgesel Sağlık Bakanlıkları tarafından 4 Ocak’ta kabul edilen yeni karantina ve test kuralları bugün yürürlüğe girdi.

Gevşetilen yeni kurallar kapsamında tam aşılanmış ve pozitif vakayla yakın temaslı kişiler için karantina ve test zorunluluğu kaldırıldı.

Henüz hatırlatıcı doz yaptırmamış veya ikinci dozun üzerinden 5 aydan daha uzun süre geçen yüksek riskli temaslı kişiler, bir hafta karantinada kalacak. Ancak 4 gün sonra yaptırdıkları COVID-19 testinin negatif çıkması durumunda karantina şartı sona erecek.

Yurt dışından gelen yolcular için PCR testi zorunluluğu devam ederken, aşılanmamış kişiler için kurallar değişmedi.

Aşılanmamış temaslı kişilerin 10 gün karantina zorunluluğu yürürlükte kalmaya devam edecek.

Ancak bu kişilerin 7 gün sonra negatif test sonucu ibraz etmeleri durumunda karantinaları sona erecek.