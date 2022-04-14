Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycan'a girişlerde PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Bakanlar Kurulu, ülkeye girişlerde yolcuların COVID-19 PCR testi sunma zorunluluğunun kaldırılması yönünde karar aldı.
Yarından itibaren Azerbaycan'a giriş yapan yolculardan COVID-19 PCR testi istenmeyecek.
Karara göre iç hat uçak yolcularından ve Bakü'den İran üzerinden Nahçıvan'a giden otobüs yolcularından da PCR test talep edilmeyecek.
Etiketler: Azerbaycan Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri PCR Testi
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