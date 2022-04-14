New Mexico'nun 5 farklı noktasında 6 Nisan'da başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava koşulları nedeniyle henüz kontrol altına alınamadı.

Eyalette en az 13 bin dönüm arazi yanarken, yangının etkili olduğu bölgelerden Ruidoso'da 2 kişi hayatını kaybetti.

Ruidoso'da 5 dönümden fazla alanı kapayan yangın henüz kontrol altına alınamazken yaklaşık 200 bina hasar gördü.

4 bin kişi tahliye edildi

Yangın nedeniyle 4 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği Ruidoso'da acil durum ilan edilirken elektrik hatlarının da hasar gördüğü bölgede eğitime ara verildi.

Yaklaşık 1600 itfaiye ve destek personelinin sevk edildiği bölgede, yangına 2 helikopterle havadan da müdahale ediliyor.

Yangınların çıkış nedeni bilinmezken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uzmanlar, sıcak ve kuru hava koşullarının yangınların kontrol altına alınmasını güçleştirdiğine ve bölgede meydana gelen yangın sayısını artırdığına dikkati çekiyor.