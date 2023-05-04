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Dünya
AA 04.05.2023 23:35

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının bazı maddelerinde anlaştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'la "Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma" taslağının bazı maddelerinde mutabakata varıldığını duyurdu.

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasının bazı maddelerinde anlaştı
[Fotoğraf: Getty]

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ev sahipliğinde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetlerinin 1-4 Mart'ta ABD'de yaptığı görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bakanlar ve beraberlerindeki heyet üyeleri, 'Barış ve Devletlerarası İlişkilerin Kurulmasına İlişkin İkili Anlaşma' taslağının bazı maddeleri üzerinde mutabakata varırken, aynı zamanda bazı kilit konulardaki pozisyonların farklı kaldığını da kabul ettiler." ifadeleri yer aldı.

Blinken: Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildi
Blinken: Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildi

Görüşmelere yaptığı ev sahipliği için ABD'ye teşekkür edilen açıklamada, tarafların müzakereleri sürdürme konusunda anlaştığı kaydedildi.

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