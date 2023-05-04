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Dünya
AA 04.05.2023 22:50

Blinken: Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin ev sahipliğinde Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri heyetleri arasındaki görüşmelerde "elle tutulur ilerleme kaydedildiğini" ve "nihai bir anlaşmanın artık ulaşılabilir" olduğunu söyledi.

Blinken: Azerbaycan-Ermenistan görüşmelerinde somut ilerleme kaydedildi
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan başkanlığındaki iki ülke heyetleri Blinken’ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

Heyetler arasındaki üç günlük görüşmelerin sonunda Blinken, iki bakanla kameraların karşısına geçti.

Blinken, “İki taraf son birkaç gündür oldukça zor bazı konuları konuştular ve kalıcı bir barış için elle tutulur bir ilerleme kaydettiler.” dedi.

Nihai bir barış anlaşmasına varmanın tarihi öneminin yanı sıra hem iki ülke hem de bölge açısından oldukça olumlu bir etki yaratacağını belirten Blinken, “Meslektaşlarımızın müzakerelerdeki ilerlemeleri ve inşa ettikleri temel bir anlaşmanın ulaşılabilir olduğunu gösteriyor. Bir maratonun son aşamasının en zor kısım olduğunu biliyoruz ancak ABD olarak bitiş noktasına doğru dostlarımıza destek vermeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Blinken, sürecin hiç de kolay olmadığını ancak tarafların kalan zor konuları da ele alma konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, "Son günlerde aldığımız his daha önce de belirttiğim gibi elle tutulur bir ilerleme kaydettik, nihai bir anlaşma artık ulaşılabilir ve ABD bunun için destek vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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Azerbaycan Antony Blinken Ermenistan
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