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Dünya
AA 04.05.2023 22:22

AB fonlarından Yunanistan savunma sanayisine mali destek öngörülüyor

Ukrayna'daki savaşın ardından, Avrupa savunma sanayini güçlendirme çalışmaları çerçevesinde Yunanistan'a 60 ila 80 milyon euroluk mali destek sağlanabileceği ileri sürüldü.

AB fonlarından Yunanistan savunma sanayisine mali destek öngörülüyor
[Fotograf: Reuters]

Kathimerini gazetesinin isim vermeden kaynaklara dayandırdığı haberde, Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da askeri teçhizat ihtiyaçlarının arttığı vurgulandı.

Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde kullanılacak Avrupa fonları dağılımından Yunanistan savunma sistemleri için 60 ila 80 milyon euro ayrılacağı savunulan haberde, bu kararın ilk adımlarının AB Komisyonu Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton'ın geçen haftaki Yunanistan ziyaretinin ardından atıldığı ileri sürüldü.

Haberde, böylesi bir kararın hayata geçmesi halinde, bunun, Yunanistan savunma sistemleri ve Lavrio'daki mühimmat üretim fabrikaları için önemli bir kaynak olacağı savunuldu.

Breton, savaşla birlikte Ukrayna'ya gönderilen mühimmat nedeniyle azalan cephane stoklarını takviye etmek için hazırlanan "mühimmat üretimini destekleme" yasa teklifini Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında dün açıklamıştı.

Rusya- Ukrayna savaşının başlamasıyla Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya önemli miktarda mühimmat sağladığını anımsatan Breton özellikle Ukrayna'ya top mermisi göndermenin önemine işaret etmişti.

Breton, Avrupa'nın azalan stoklarını telafi etmesi için mühimmat üretimini artırması gerektiğine dikkati çekerek "Ukrayna ve kendi güvenliğimiz için savunma sanayimizin gelişimini AB mali kaynaklarıyla doğrudan desteklemek istiyoruz." demişti.

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