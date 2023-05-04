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Dünya
TRT Haber 04.05.2023 20:35

Çin basınından TCG Anadolu'ya mercek: Türk donanmasının gücü artıyor

TCG Anadolu dünyanın gündeminde. Türkiye'nin amiral gemisi Çin basınında da yer buldu. Caixin dergisinde yayımlanan makalede, "Türkiye dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denildi.

Çin basınından TCG Anadolu'ya mercek: Türk donanmasının gücü artıyor
[Fotograf: AA]

TCG Anadolu'ya ilgi artarak sürüyor.

Türk Donanması'nın envanterine giren gemi, bu kez Çin basınının gündeminde.

Çin'de yayınlanan Caixin dergisi TCG Anadolu gemisini bir makaleyle mercek altına aldı.

"Diplomasi ve seçimlerde etki yaratan denizdeki gelişme" başlıklı makalede, Mavi Vatan doktrini uyarınca Türkiye'nin, son yıllarda denizlerdeki çıkarlarına, deniz gücü inşasına daha fazla önem verdiği vurgulandı.

TCG Anadolu dünya gündeminde: Ezber bozdu
TCG Anadolu dünya gündeminde: Ezber bozdu

Makalede, "Türkiye, dünyada yerli uçak gemisine sahip birkaç ülkeden biri haline geldi" denildi.

Geminin yüzde 70'inin bağımsız olarak, hafif uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve çıkarma gemilerinin entegrasyonu sonucu inşa edildiği aktarıldı.

Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede
Bayraktar KIZILELMA ve TCG Anadolu aynı karede

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geminin dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyonlar yürütebileceği açıklaması hatırlatıldı.

Savunma sanayiine yapılan yatırımların artmasıyla Türk donanmasının küresel deniz gücü sıralamasında onunculuğa yükseldiği belirtildi.

TCG Anadolu gemisi, Fatih Camii ve Ay güzel görüntüler oluşturdu
TCG Anadolu gemisi, Fatih Camii ve Ay güzel görüntüler oluşturdu

Çin'de yayınlanan dergi, AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra donanmanın gelişiminin Türkiye'nin dış politikasında taşıdığı öneme de dikkat çekti..

Denizlerde enerji kaynaklarının bulunması, ekonomi ve taşımacılığın geliştirilmesi için adımlar atıldığı vurgulandı. 

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TCG Anadolu Savunma Sanayii Çin
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