The Economist'ten skandal kapak

İngiliz ekonomi ve politika dergisi The Economist, bu hafta tepki çeken bir kapakla yayımlandı.

"Bir sonraki cumhurbaşkanı olması için Kılıçdaroğlu’nu destekliyoruz.” ifadesi kullanan dergi, "Türkiye ve demokrasinin geleceği'"alt başlığını kullanan The Economist, daha önce bildirdiği gibi seçimin bıçak sırtında olduğunu iddia etti.

The Economist seçimlere ayrılan başyazıda, Cumhurbaşkanı'nın yenilmesinin, "dünya için de sonuçları olacağı" yorumunu yaptı, "Türk halkı daha özgür ve korkusuz olacak, daha müreffeh hale gelecek" denildi.Türkiye'de yeni bir iktidar olması durumunda Batı'yla ilişkilerin de onarılacağı savunuldu.

İngiliz ekonomi ve politika dergisi, muhalefetin zaferinin demokrasi için bir zafer olacağını iddia etti ve "Biz Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı olmasını destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması durumunda İsveç'in NATO'ya girişinin engellenmeyeceği, NATO ile ilişkilerin düzeleceği iddiasına yer verdi.

BBC Kılıçdaroğlu ile röportaj yaptı

İngiliz BBC yayın organı da Kemal Kılıçdaroğlu ile bir röportaj yaptı.

BBC, “Türkiye’de seçimler: Erdoğan’ın rakibi Kılıçdaroğlu, barış ve demokrasi sözü veriyor” başlığının kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun seçildiği takdirde, Türkiye'nin Rusya ile değil Batı ülkeleriyle iyi ilişkiler kuracağı ifadesine yer verdi.

Kalın'dan The Economist'e tepki

İngiliz The Economist dergisinin skandal kapağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tepki geldi.

Derginin kapağını sosyal medya hesabından paylaşan Kalın, "Yine heyecan yapmışlar" ifadesini kullandı.

Son sözü milletin söyleyeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, "Sakin olun. Ülkeme talimat verdiğiniz günler geride kaldı." dedi.