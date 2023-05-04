İİT Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'ndaki sınır kontrol noktası kararını tanıdı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT) yapılan yazılı açıklamada, 2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'de Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan üçlü bildiriye değinildi.

Askeri tüm etkinliklerin sona erdiğini içeren söz konusu üçlü bildiri ışığında Ermenistan'a "Azerbaycan'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi" çağrısı yapılan açıklamada, İİT Genel Sekreterliğinin, Azerbaycan'ın uluslararası hukuka uygun olarak tehditlere karşı kendi sınırları için sınır kontrol noktalarını inşa etme yönündeki meşru kararını tanıdığı vurgulandı.

Söz konusu üçlü bildirinin, Azerbaycan'ın Laçın-Hankendi yolunda (Laçın Koridoru) sivillerin yanı sıra araç ve kargo taşımacılığın özgürce yapılmasına izin vermesini içerdiği aktarılan açıklamada, "İİT Genel Sekreterliği, sınır güvenliğinin de Azerbaycan hükümetinin yükümlülüklerinden biri olduğunu, devletin egemenliği ile ulusal güvenliğini sağlamanın kaçınılmaz koşullarından kabul ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin uluslararası kabul görmüş sınırlara saygı temelinde normalleştirilmesi çağrısı yapıldı.

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu.

Bu durum Ermenistan'da tepkilere neden olmuş, Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçleriyle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edilmişti.