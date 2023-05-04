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Dünya
AA 04.05.2023 17:58

AB: Rusya sözde İHA saldırısını savaşı tırmandırmak için bahane etmemeli

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'yı, Kremlin'in Ukrayna'nın yaptığını belirttiği insansız hava araçlarıyla düzenlenen sözde saldırıyı savaşı tırmandırmak için bir bahane olarak kullanmamaya çağırıyoruz" dedi.

AB: Rusya sözde İHA saldırısını savaşı tırmandırmak için bahane etmemeli
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısı öncesinde Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki konutuna İHA saldırı girişiminde bulunduğuna yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ülkesinin bu saldırılarla ilişkisi olmadığını açık şekilde belirttiğini ifade eden Borrell, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendini savunduğunu, Rus topraklarına saldırmadığını söyledi.

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Borrell, şunları kaydetti:

"Rusya'yı, bu sözde saldırıyı savaşı tırmandırmak için bir bahane olarak kullanmamaya çağırıyoruz. Bizi endişelendiren şu ki bu, daha fazla insanın zorunlu askere alınmasını, daha fazla asker konuşlandırılmasını, Ukrayna'ya daha fazla saldırı yapılmasını haklı çıkarmak için kullanılabilir."

AB Yüksek Temsilcisi, AB'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

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