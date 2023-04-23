Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.04.2023 15:04

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında sınır kontrol noktası kurdu

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Ermenistan sınırında, Laçın-Hankeni yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında sınır kontrol noktası kurulduğunu duyurdu.

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında sınır kontrol noktası kurdu
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına insan gücü, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizatın taşınmasını önlemek ve aynı yerde Ermenistan tarafından kurulan sınır kontrol noktasına karşılık olarak Laçın-Hankeni yolunun başlangıcında sınır kontrol noktasının kurulduğu bildirildi.

Bölgedeki Rus unsurların komutanlığı ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezinin konuya ilişkin bilgilendirildiği kaydedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Laçın yolunun başlangıcında sınır kontrol mekanizmasının kurulmasının gidiş gelişlerin şeffaflığını ve güvenliğini sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni nüfusun bu noktadan çift yönlü olarak Ermenistan ve Azerbaycan'a şeffaf ve düzenli geçişleri için uygun koşulların oluşturulacağı, kontrol mekanizmasının Rus güçlerle koordineli şekilde hayata geçirileceği ifade edildi.

Azerbaycan'ın, sınır kontrol rejiminin şeffaf ve güvenli şekilde işlemesi için Ermenistan ile işbirliğine hazır olduğu vurgulandı.

ETİKETLER
Azerbaycan
Sıradaki Haber
Yemen'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:27
Çin'in Çangşu şehri, kamu çalışanlarının maaşlarını dijital yuan ile ödeyecek
15:24
Demokratlarda Biden'ın adaylığına destek yüzde 50'nin altında
15:21
Tarım sektörüne yönelik müjdelerinin detayları belli oldu
15:17
İsrail basını: Netanyahu, Tel Aviv'deki konferansa "protesto" endişesiyle katılmayacak
15:09
Myanmar'da askeri yönetimin atadığı seçim komisyonu yetkilisi öldürüldü
15:09
Twitter, yüksek profilli hesaplar için mavi tik'i ücretsiz geri yükledi
Ankara'da 23 Nisan coşkusu
Ankara'da 23 Nisan coşkusu
FOTO FOKUS
TCG Anadolu Boğaz'da selamlama geçişini yaptı
TCG Anadolu Boğaz'da selamlama geçişini yaptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ