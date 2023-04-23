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Dünya
AA 23.04.2023 13:58

Yemen'de Husilerin düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil öldü

Yemen'de İran destekli Husilerin düzenlendiği roketli saldırıda biri çocuk 3 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı.

Yemen'de Husilerin düzenlediği roketli saldırıda 3 sivil öldü

Yemen resmi haber ajansı SABA'ya göre, Husiler, Taiz iline bağlı Mavza ilçesinin Gazle el-Avaşika bölgesinde bulunan sivil yerleşim alanına roketli saldırı düzenledi.

Saldırıda, 12 yaşındaki Necva Hassan Becaş ile Muhammed el-Hubeyşi ve kardeşi Meryem el-Hubeyşi yaşamını yitirdi, 9 sivil de yaralandı.

Haberde yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındıkları bilgisine yer verildi.

Husilerden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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