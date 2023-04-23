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Dünya
TRT Haber 23.04.2023 12:49

İran, Blinken'ın açıklamasını "provokatif" olarak nitelendirdi

İran, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Tahran'ın askeri programını hedef alan açıklamasını ve Washington'un bu alandaki yeni yaptırımlarını "provokatif" olarak nitelendirdi.

İran, Blinken'ın açıklamasını "provokatif" olarak nitelendirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, konuya ilişkin açıklamasında, "ABD Dışişleri Bakanı'nın, İran'ın askeri programıyla bağlantılı provokatif açıklamaları, yalnızca başarısız İranofobi projesini ve bölge ülkeleri arasındaki ihtilafları körükleyerek Amerikan silahlarının pazarlamasını sürdürmek amacıyla yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Ülkesinin askeri programının yalnızca "savunma amaçlı ve caydırıcı" olduğunu savunan Kenani, bunun İran'a saldırıyı düşünmeyen hiçbir ülkeye yönelik olmadığını belirtti.

Kenani, bölgedeki sorunların ABD'nin yaklaşımlarından kaynaklandığını iddia ederek, "ABD'ye, bölgeye yönelik hatalı, müdahaleci ve sorumsuz tutumlara son vermesini ve bölge ülkelerinin işbirliği ve katılımıyla istikrarı güçlendirme sürecine izin vermesini" tavsiye ettiğini söyledi.

ABD yönetimi, 19 Nisan'da İran'ın askeri programları için elektronik bileşen satın almasını kolaylaştıran İran, Malezya ve Çin'den 6 kuruluş ve 1 kişiyi ﻿yaptırım listesine eklediğini duyurmuştu. Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'ın silahlarının Orta Doğu ve diğer bölgelerini istikrarsızlaştırdığı" ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın askeri tedarik faaliyetlerini sekteye uğratma konusunda kararlıyız. İran ve Çin'den bu tür istikrar bozucu davranışlara karışan oluşumları yaptırım listesine alıyoruz." mesajını paylaşmıştı.

Washington ve Kiev, İran'ı Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silahlı insansız hava araçları (SİHA) göndermekle suçluyor. İran yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.

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