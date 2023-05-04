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Dünya
AA 04.05.2023 19:20

Danimarka askeri harcamalarını artıracak

Danimarka’da hükümet, askeri tesisleri modernize etmek, eski ve hasarlı binaları yenilemek, asker sayısını artırmak ve eski bilgisayar sistemlerini güncellemek için askeri harcamaları artıracağını açıkladı.

Danimarka askeri harcamalarını artıracak
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Danimarka askeri harcamalarını artıracağını duyurdu.

Danimarka’da hükümet yetkilileri, bu kapsamda 10 yıl içerisinde 38 milyar kron (5,6 milyar dolar) harcanacağını, bunun 11 milyar kronunun (1,62 milyar dolar) yeni yatırımlarda kullanılması gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı Vekili Troels Lund Poulsen, önceki hükümetlerin ve üst düzey savunma yetkililerinin askeri tesislere öncelik vermediğini belirterek, durumu "çok ciddi" olarak nitelendirdi ve bu duruma gelinmesinden herkesi sorumlu tuttu.

Lund Poulsen, "Güvenlik politikası durumu uzun yıllar boyunca silahlı kuvvetleri bitap düşürdü. Şimdi, yenilenmeden önce silahlı kuvvetlerin temelini eski haline getirmek durumundayız." dedi.

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