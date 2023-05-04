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Dünya
AA 04.05.2023 23:27

ABD'de bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş sürüyor

ABD'de Kaliforniya merkezli PacWest Bank'ın hisselerindeki düşüş, bankanın potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçenekler hakkında görüşmelerde bulunduğunu açıklamasının ardından derinleşirken, diğer bölgesel bankaların hisseleri de olumsuz etkilendi.

ABD'de bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş sürüyor

ABD'de 2 ay içinde 3 bankanın iflası sonrasında finansal zorluklar yaşayan bölgesel banka PacWest'in de satış dahil stratejik seçenekleri değerlendirmesi piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

Pacwest'in, stratejik varlıkların satışı dahil olmak üzere opsiyonlarını değerlendirdiğini ve son dönemde ilgi gösteren potansiyel yatırımcı ve partnerlerle görüşmelerin sürdüğünü açıklaması sonrası hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti. Ayrıca, bankanın hisseleri yüksek oynaklık nedeniyle birçok kez işleme durduruldu.

Söz konusu gelişmeler, ülkedeki diğer bölgesel bankaların hisselerini de olumsuz etkiledi.

ABD'de gündem bankaların iflası
ABD'de gündem bankaların iflası

Tennessee merkezli First Horizon'un hisseleri de Kanadalı TD Bank'ın banka ile birleşme anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından yüzde 40'a yakın değer kaybetti.

Phoenix merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri de yüzde 40'a yakın düşüş kaydederken, bu bankanın hisseleri zaman zaman işleme durduruldu.

Ayrıca, ABD'li diğer bölgesel bankalardan Metropolitan Bank ile Citizens Financial'ın hisseleri yüzde 10'un, Comerica Bank'ın hisseleri yüzde 9'un, KeyCorp'un hisseleri yüzde 5'in ve Valley National Bank'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

ABD'de 2 ayda 3 banka iflas etti

ABD'de mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC), hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu. First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

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