Haber Giriş: Kaynak: AA
Azerbaycan ordusu, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldı
Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.
Etiketler: Azerbaycan Agdere terter Ermenistan askerSon Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:42
Son Haberler
- 10:39
- 10:36
- 10:22
- 10:19
- 10:10
Sıradaki Haber
Dünya genelinde koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 34 milyona yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz