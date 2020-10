Azerbaycan Ordusu’nun, işgal altındaki Dağlık Karabağ'ı kurtarmak için başlattığı askeri harekatın 10’uncu gününe girildi. Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarının ardından Azerbaycan Ordusu Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları geri almak için harekete geçti.



Pazar günü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Cebrail kentinin Ermenistan işgalinden kurtarılan Çakırlı köyünün görüntülerini paylaştı.

Hacıyev: Bu hayalet kasaba insan yerleşimine dönüşecek

Azerbaycan Cumhurbaşkan Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Çakırlı’dan görüntüler paylaşarak, “Ermenistan'ın işgali ve vandalizminin bir sonucu olan bu hayalet kasaba, yakında bahçeleri, çiftlikleri ve çiçekleriyle müreffah bir insan yerleşimine dönüşecek” ifadelerini kullandı.

Video of Chaxirli village of liberated Jabrayil region of Azerbaijan. This ghost town, as a result of Armenia's occupation and vandalism, will soon turn into prosperous human settlement with gardens, farms and flowers. #EndofOccupation pic.twitter.com/H9rwFpBYWg