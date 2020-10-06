ABD'nin Missouri eyaletinde insanları yakalayacak kadar büyük ağlar ördüğü düşünülen örümceklere dair kanıtlar buldundu.

Missouri Koruma Departmanı'na göre, orb-weaver adı verilen bu örümcek büyük ve tüylü olsa da, genellikle insanlara karşı zararsızlar.

Benekli küre dokumacıları veya ahır örümcekleri olarak da bilen örümcekler, çoğunlukla güveler ve turna sinekleri gibi böcekleri, ayrıca kendi ağlarını yiyorlar.

Örümcekler ağlarını alacakaranlıkta inşa ediyorlar ve gece boyunca avlarını tuzağa düşürmek için kullanıyorlar.