Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehine Vatandaşlar Devlet Komisyonundan yapılan açıklamada, 12-13 Eylül'deki çatışmaların yaşandığı bölgede hayatını kaybederek arazide kalan Ermeni askerlerin cesetlerinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, aramalar sonucu bulunan 13 Ermeni askerin cesetlerinin Azerbaycan Askeri Savcılığı çalışanlarınca incelendiği ve cesetlerde herhangi bir şiddet izine rastlanmadığı belirlendikten sonra Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla Ermenistan'a teslim edildiği bildirildi.

Azerbaycan, eylülde 127 cesedi Ermenistan'a teslim etmişti.

- Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki 12-13 Eylül'deki çatışmalar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan'ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurmuştu.

Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirilmişti.

Azerbaycan 80 askerin şehit olduğunu açıklamış, Ermenistan ise ölen Ermeni asker sayısını 207 olarak duyurmuştu.