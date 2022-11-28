Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 17:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'deki otel baskınında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayına yakın konumda bulunan Villa Rose Otel'de devam eden çatışmalarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ülke basınındaki habere göre, otel çevresinde güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasında dün akşam başlayan ve halen devam eden çatışmalar devam ediyor.
Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü açıklandı.
Eş-Şebab terör örgütü tarafından dün akşamdan itibaren yoğun saldırılara maruz kalan otelde kontrol henüz sağlanamadı.
Güvenlik güçleri, otele giden tüm yolları kapattı.
Ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Uzun süredir devam eden çatışmalara dair şimdiye kadar henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Somali
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