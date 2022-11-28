Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borrell: Rusya, Ukrayna'yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor
[Fotograf: Reuters]
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı karanlık ve soğuğa iterek bir "kara delik" haline getirmeye çalıştığını söyledi.
Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısına katılmadan önce gazetecilere açıklamada bulundu.
Toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşasının görüşüleceğini belirten Borrell, "Ukrayna'ya desteğimizi artırmak zorundayız. Putin, Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Putin, Ukraynalıları karanlık ve soğukta koymak için Ukrayna'yı ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.
AB temsilcisi, toplantıda, Ukrayna'daki durumun insani kriz açısından ele alınacağını kaydetti.
Etiketler: Avrupa Birliği Rusya Ukrayna
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