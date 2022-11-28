RIA Novosti'de yer alan habere göre, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) deneyleri kış sezonu için duraklatmaya karar verdi.

CERN, yaz aylarında en yüksek tüketim sırasında Fransız şebekesinden yaklaşık 200 megawatt elektrik enerjisi çekiyor, bu da tüm Cenevre şehrinin ihtiyacının kabaca üçte biri.

Ancak kış aylarında, LHC'deki deneyler askıya alındığında, rakam yaklaşık 80 MW'a düşüyor.

Bilimsel kuruluş yılda 1,3 terawatt saat elektrik tüketiyor.

Çarpıştırıcı, ışık hızına yaklaşan hızlarda hareket eden parçacıkları kontrol etmek için sıvı helyum ile neredeyse mutlak sıfıra soğutulması gereken 27 kilometrelik bir süper iletken mıknatıs halkasına sahip.

Hem mıknatıslar hem de soğutma sistemi çok büyük elektrik tüketicileri.

Parçacıkları LHC'ye besleyen 7 kilometrelik daha küçük bir hızlandırıcı olan Super Proton Synchrotron, tesisin gücü en çok tüketen ikinci kısmı.

Bu yılki Avrupa enerji tasarrufu hamlesinin ortasında, CERN LHC'yi iki hafta erken kapatmaya karar verdi.

Hızlandırıcı gelecek yıl tekrar devreye alındığında, deney programı yüzde 20 daha düşük elektrik tüketimi sağlayacak şekilde ayarlanacak.

CERN yetkilileri, bilim adamlarının yine de analiz edecek çok sayıda ham veriye sahip olacağını söylüyor.