Rood, Rus haber ajansı Ria’ya verdiği röportajda, ABD ile Rusya arasındaki ilişkiler ve Ukrayna'daki savaş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ile ABD arasında Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) uzatılması konusunda ikili istişare komisyonunun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'de toplantı yapacağına dikkati çeken Rood, ülkesinin dünyada barışçıl düzen için çabaladığını dile getirdi.

Rood, "Nükleer gerilimin yükselmesini ve nükleer savaş riskini önlemekten daha büyük görevimiz yok. 'New START' anlaşmasının da amacı budur" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İsviçre’nin Cenevre kentinde geçen yıl bir araya geldiğini anımsatan Rood, iki liderin istikrarlı ve öngörülebilir bir mekanizmanın oluşturulması konusunu ele aldıklarına dikkati çekti.

Rood, "Maalesef Rusya Ukrayna'da savaş yürütürken stratejik diyaloğun sürdürülmesini düşünmek zordur. Ancak ABD nükleer silahların kısıtlanması ve nükleer risklerin azaltılması yönünde onlarca yıldır çok çalıştı. Gezegenimizin daha barışçıl olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ek silah kontrol mekanizmalarının oluşturulması yönünde girişimlerini sürdüreceklerini dile getiren Rood, iki ülke arasında stratejik diyaloğun başlatılması için fırsat beklediklerini belirtti.

"Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesinden yanayız"

Rood, iki ülkenin büyükelçilik çalışan sayısının azaldığına dikkati çekerek "Buna rağmen Rusya ile çalışma seviyesinde iletişim kanallarımız var ve büyükelçiliklerimizin çalışmasını sağlamak için gerekli olan birçok konuyu görüşebiliyoruz. İkili ilişkilerin hızla düzeleceğini düşünmüyorum. Ama biz hala buradayız ve tüm önemli konuları istişare ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ile ilişkilerin sürdürülmesinden yana olduklarını vurgulayan Rood, şöyle devam etti:

"Bir yıl önce Rusya ile güvenlik endişeleri konularını görüşmek için tekliflerden oluşan bir paket sunduk. Maalesef Putin, bu tekliflere cevap vermek yerine Ukrayna ile saldırgan savaş başlattı. Bu nedenle ABD’deki seçimlerinin sonuçlarından bağımsız olarak ilişkilerimizin yakın gelecekte önemli ölçüde düzeleceğini düşünmek zor. Ben böyle bir iyileşme beklemiyorum. Ruslarla değil, Rus yönetimiyle sorunumuz var."

Rood, "İki ülke tekrar ortak olabilir mi" sorusuna, "Rusların dostu ve ortağı olmaktan asla vazgeçmedik. Rus hükümetiyle tekrar ortak olabileceğimiz günü bekliyorum" ifadesini kullandı.

ABD ile Rusya arasında tutuklu değişimine ilişkin istişareleri özel kanallar üzerinden sürdürdüklerini kaydeden Rood, Rusya’ya bununla ilgili "ciddi" teklifler sunduklarını ancak yanıt almadıklarını söyledi.

"Ukrayna'da savaşın sona ermesini istiyoruz"

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ev sahipliğinde Ankara'da 14 Kasım'da CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) arasında gerçekleştirilen görüşmeye değinen Rood, bu görüşmede nükleer risklerin yönetilmesi konusunun ele alındığı bilgisini paylaştı.

Rood, CIA Direktörü Bill Burns ile SVR Başkanı Sergey Narışkin'in Ukrayna meselesini görüşmediklerini kaydederek "Ukrayna’nın, bu meselenin adil ve kalıcı çözümünün ne şekilde olacağı konusunda karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz. Ukrayna’nın yerine müzakereleri yürütmek ABD’nin işi değil. Çünkü bu Rusya’nın Batı ve ABD ile savaşı değil. Bu, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı bir savaştır" şeklinde konuştu.

Rusya’nın, Birleşmiş Milletlerin (BM) prensipleri doğrultusunda Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için müzakerelerden yana olmadığını savunan Rood, ABD’nin ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliği ile ilgili BM kararlarının uygulanmasından yana olduğunu vurguladı.

Rood, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesini ve barışın sağlanmasını istediklerini belirterek "Rusya’yı Ukrayna ile savaşı sonlandırmaya çağırıyoruz. Rusya’yı Ukrayna topraklarından yani ele geçirdiği ve BM tüzüğünü ihlal ederek yasa dışı ilhak ettiği tüm topraklardan tüm birliklerini çekmeye çağırıyoruz" dedi.

CIA ile Rusya Dış İstihbarat Servisi arasında yeniden görüşmenin planlanıp planlanmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Rood, "Buna ihtiyaç olursa, bu tür görüşmenin tekrar yapılacağından eminim. Şimdilik bu konuda bir şey planlanmıyor." ifadesini kullandı.