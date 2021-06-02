Azerbaycan Savunma Bakanlığı, yaklaşık 40 Ermeni askerinin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Kelbecer ilçesine bağlı Armudlu köyü istikametinde topraklarına girdiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında “Azerbaycan Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinin aldığı acil önlemler sonucunda Ermeni silahlı kuvvetleri ülkemiz topraklarından çekilmiştir. Ermeni silahlı kuvvetlerinin ülkemiz topraklarından çekilmesi sırasında silahlı kuvvetlerimiz tarafından hiçbir silah kullanılmamıştır” denildi.

Ermenistan'ın provokasyonu

Bakanlık Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan topraklarına müdahalesinin yeni bir provokasyon olduğunu ve bunun sorumluluğunun tamamen Ermeni tarafına ait olduğunu vurguladı.

Bakanlık “Azerbaycan Cumhuriyeti devlet sınırlarının ihlali ve Ermeni silahlı kuvvetlerinin ülkemiz topraklarına müdahalesi engellenmeye devam edilecektir. Ermenistan sorumlu davranmalı, komşu devletlerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeli ve bölgedeki durumu kötüleştirebilecek provokasyonlardan kaçınmalıdır” açıklamasında bulundu.

Ermenistan'dan konuya ilişkin bir yanıt gelmedi.