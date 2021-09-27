İkinci Karabağ Savaşı'nın üzerinden 1 yıl geçti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şehitleri Anma Günü olarak kabul edilen 27 Eylül'de ulusa seslendi.

Ermeni güçlerin saldırıları devam ederken müzakere sürecinin sonuç vermediğini söyleyen Aliyev, bunun üzerine Azerbaycan ordusunun karşı taarruzu ile büyük bir zafer elde ettiklerini belirtti.



En büyük desteği de Türkiye'den gördüklerini vurgulayan Aliyev, "44 günlük muharebe, Türkiye-Azerbaycan birlikteliğini bir daha gösterdi." dedi.

Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk milletine teşekkür etti.

"Şehitlerimizi kalbimizde ebedi tutacağız"

"İkinci Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizin önünde baş eğiyor, onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz şehitlerimizi kalbimizde ebedi tutacağız.'' diyen Aliyev, şehitlerin aziz hatırası adına başkent Bakü'de Vatan Savaşı Anıtı ve Müzesi'nin temelinin atılacağını duyurdu.

İlham Aliyev, 30 yıl içerisinde tarihi anıtları, şehirleri ve doğal kaynakları tahrip eden Ermenistan'ın yaptıklarını tüm dünyaya anlatmaya devam edeceklerini söyledi.