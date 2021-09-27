30 yıla yakın süren işgal, yüzlerce şehit, evini terk etmek zorunda kalan yaklaşık 1 milyon insan...

Ermenistan'ın Karabağ'ı işgali Azerbaycan için hiç kapanmayan bir yaraydı. Ama bununla da yetinmeyen Erivan, geçen yıl "Yeni savaşlar, yeni topraklar" politikasını benimsediğini açıkladı. Ardından da 12 Temmuz 2020'de, hem Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının, hem Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun geçtiği stratejik Tovuz'a saldırdı. Bu saldırı Azerbaycan'ı ayağa kaldırdı.

Türkiye'den Azerbaycan'a tam destek

Türkiye'nin en üst seviyeden tepkisi, Azerbaycan'la başlattığı ortak tatbikatla sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Azerbaycan ordusunun haberleşme ve uydu sistemleri yenilendi. Envanterine ASELSAN ve ROKETSAN'dan alınan akıllı mühimmatlar girdi. Bölgede keşif, tespit ve sınır güvenliği için de Türkiye'den SİHA'lar satın alındı.

Karabağ'da zafere giden yol

Azerbaycan ordusu teyakkuza geçti. Ancak 22 Eylül 2020'de Ermeni güçler bir kez daha Tovuz'a saldırdı. Artık tahammül sınırı aşılmıştı.

Azerbaycan ordusu 27 Eylül sabahı cephe hattı boyunca harekat başlattı.

Harekatın hemen başında 3 bin 500 metre yükseklikteki stratejik Murov Dağı zirvesi Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçti.

Karabağ çevresindeki bölgeler birer birer işgalden kurtarıldı

Ermenistan, bu süreçte sık sık sivilleri hedef aldı. Gence ve Berde'ye yapılan saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Azerbaycan ordusu ise Karabağ çevresindeki bölgeleri birer birer işgalden kurtardı.

Türk SİHA'ları dengeleri değiştirdi, stratejik hedefler imha edildi

Azerbaycan'ın Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar sahada dengeleri değiştirdi.

8 Kasım'da Şuşa'nın işgalden kurtarılması bir dönüm noktası oldu. Ermeni güçlerin savaşma iradesi kırıldı. Bir gün sonra da Rusya arabuluculuğunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

44 günde gelen büyük zafer

Azerbaycan 44 günde gelen zaferle yıllardır işgal altında olan 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyü kurtardı.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında dik duruşu zaferi getiren en önemli etkendi.

30 yıla yakın işgal altında kalan topraklarda bugün artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.