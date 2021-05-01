Karabağ'a dönüşün hikayesi TRT Belgesel'de
Karabağ'daki evlerini 27 yıl önce terk etmek zorunda kalan iki Azerbaycan Türkünün doğdukları topraklara dönüş hikayesi ekranlara geliyor. "Doğu'nun Kayıp Silüetleri" bu akşam 20.00'de TRT Belgesel'de.
Sevindik Mehmedov ve Sona Ferhatova...
Onlar, 27 yıl önce Ermenistan saldırıları yüzünden Karabağ’daki köylerini terk etmek zorunda kalan iki Azerbaycan Türkü.
Azerbaycan ordusunun kazandığı zafer sonrası hasretle düşledikleri köylerini ilk kez gördüler.
Ermenistan’ın katliamlarla işgal ettiği ve Azerbaycan ordusunun 45 günde geri aldığı Karabağ’a giren ekibimiz, doğdukları topraklara dönen Sevindik Mehmetov ve Sona Ferhatova’nın buruk sevincine ortak oluyor. “Doğunun Kayıp Silüetleri”, yeni bölümüyle 20.00’de TRT Belgesel’de. pic.twitter.com/oUSXxQB4Tf— TRT Belgesel (@TRTBelgesel) May 1, 2021
Hayal kırıklığı çarpıcı görüntülerle anlatılıyor
İki Azerbaycan Türkünün, doğdukları topraklara dönüş hikayesi TRT Belgesel’de ekranlara gelecek.
Belgeselde, köylerinden geriye Ermenistan ordusunun bıraktığı yıkıntılarla karşılaşan Mehmedov ve Ferhatova'nın yaşadığı hayal kırıklığı çarpıcı görüntülerle anlatılıyor.
"Doğu’nun Kayıp Silüetleri", Karabağ bölümüyle bugün saat 20.00’de TRT Belgesel’de olacak.
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