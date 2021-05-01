Sevindik Mehmedov ve Sona Ferhatova...

Onlar, 27 yıl önce Ermenistan saldırıları yüzünden Karabağ’daki köylerini terk etmek zorunda kalan iki Azerbaycan Türkü.

Azerbaycan ordusunun kazandığı zafer sonrası hasretle düşledikleri köylerini ilk kez gördüler.

Ermenistan’ın katliamlarla işgal ettiği ve Azerbaycan ordusunun 45 günde geri aldığı Karabağ’a giren ekibimiz, doğdukları topraklara dönen Sevindik Mehmetov ve Sona Ferhatova’nın buruk sevincine ortak oluyor. “Doğunun Kayıp Silüetleri”, yeni bölümüyle 20.00’de TRT Belgesel’de. pic.twitter.com/oUSXxQB4Tf