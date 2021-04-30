İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Osmanlı geleneği olan "zimem defteri" uygulamasını Adıyaman'da sürdürdüklerini anlattı.

Bakkal ve fırınları gezerek ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiğini vurgulayan Taşçı, şunları söyledi:

"Fatma Mutlu hocamız ve ekibi 3 ramazandır bu geleneği yaşatıyor. Allah hocamız ve ekibinden razı olsun. Mahallelerde borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizin borçlarını ödüyorlar. Gönüllü arkadaşlarımız işletmelere biraz da fazla para ödemek suretiyle ramazan ayının sonuna kadar ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmaları sürdürüyorlar. Atalarımızdan, Osmanlıdan bize geçen bu güzel geleneği biz de Adıyaman'ımızda bu şekilde sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 500 bin liraya yakın ödeme yaptılar."

[Fotoğraf: AA]

Bakkal ve fırınları geziyorlar

Fatma Mutlu da parkta oturduğu sırada maddi durumu iyi olmayan bir kişinin kendisinden yardım talep ettiğini anlatarak, bunun üzerine böyle bir çalışma başlatmaya karar verdiğini söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle üç ramazandır güzel çalışmalar ortaya koyduklarını aktaran Mutlu, "Hayır sahiplerinin verdikleri yardımları toplayıp mahallelerdeki bakkal ve fırınları gezerek, gariban, yetim, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödüyoruz. Bizler hayra vesile oluyoruz. Bunu duyan, gören herkesi bizlere destek olmaya ve hayırlar işlemeye davet ediyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]