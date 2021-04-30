Melih Kıran, yaklaşık sekiz senedir bu işi yapan bir müzayedeci. Sosyal medyada açık artırma sayfalarının artmasıyla, bir süre önce antika dükkânlarını açık artırma, müzayede sayfasına çevirme kararı almışlar. Kıran, online mezatlara ilk başlayanlardan olduklarını, pandemi dönemiyle dükkan müşterisinin azaldığını ve internetten satışa ağırlık verdiklerini söylüyor.

Pandemi döneminde ilgi arttı

Kıran, “Online mezatlar şu an günümüzde pandemiden dolayı bir popülasyon olarak arttı. Çünkü insanlar evinde… Evinde de doğal olarak sıkılıyorlar, bir arayış içindeler. Bir de retro, vintage ürünleri günümüzde daha popüler olduğu için evlerine hobi eşyaları, plaklar, kitaplar, herhangi bir şey, eskilerden ne olursa olsun almaya başlıyorlar” diyor.

Dönem dizileri de etkili oluyor

Kıran’a göre pandemi dışında dönem dizileri, filmleri ve müzik sektörü de bu ürünlere ilgiyi artırıyor.

Kıran, “Pandemi dışında, günümüzde tabii dönem dizileri, filmleri çekiliyor. Onun da etkisi var. İnsanlar doğal olarak 70’ler, 80’ler, 90’larda üretilen popüler olan ürünleri, dekorasyon ürünlerini alıyor” diyor ve ekliyor:

“Klipler olsun, filmler olsun retro, vintage ürünler kullandıkları için arka planlarında o yüzden tekrar bir popülasyon başlamış oldu.”

Yeni ürünlere göre sağlamlığı tercih sebebi olabiliyor

Kıran, “Yeni üretilen ürünlere göre daha sağlam olduğu için görsel olarak daha iyi bir tasarıma sahip. O yüzden eskiyi tercih ediyorlar genelde” diyor.

40-50 senelik elektronik ürünleri mezata çıkardıklarını ve bu ürünlerin hala çalıştığını belirtiyor.

Güvenli bir alışveriş için ne yapmak gerekir?

Kıran, güvenli bir alışveriş için şunları öneriyor:

“Bir sayfaya güvenmek için en azından bir süre takip edilsin. Telefon istenebilir, adres istenebilir. Gidip yerinde, eğer kendi yaşadığı şehirdeyse kendi görebilir. Böyle bir yer var mı? Böyle bir işlem oluyor mu? O şekilde güven tazeleyebilirler.”

Sık sorulan sorulardan biri: Ürünleri nereden buluyorsunuz?

İnsanların en çok “ürünleri nereden bulduklarını” merak ettiğini söyleyen Kıran, şöyle cevaplıyor:

“Gece gündüz çalışıyoruz. 24 saat sahadayız, dışardayız, sokaktayız. Depolar olsun, pazarlar olsun, gizli depolar olsun… Yani öyle yerlere giriyoruz ki normalde kimse girmez o yerlere, o tarz yerlerden buluyoruz.”

Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu

