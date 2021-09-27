Resmi olmayan sonuçlara göre, Almanya'da Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren Sosyal Demokrat Parti, genel seçimlerde oyların yüzde 25 virgül 7'sini aldı,,,

Meclisteki 735 sandalyenin 206'sını kazandı.

Angela Merkel başbakanlığında 16 yıldır iktidarda olan Hristiyan Birlik Partileri, yüzde 24 virgül 1 ile 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük oy oranını aldı, seçimden ikinci çıktı.

Yeşiller Partisi oyların yüzde 14 virgül 8'ini, Hür Demokrat Parti yüzde 11 virgül 5'ini aldı.

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin oy oranı yüzde 10 virgül 3, Sol Parti'nin ise yüzde 4 virgül 9..

Almanya Federal Meclisine Türk kökenli 18 milletvekili de girdi.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrilecek.