Azerbaycan Türkü önce Ermeni ve Bolşevik zulmüne karşı mücadele verdi. Ardından Sovyetler'den bağımsızlık için savaştı. Zulüm ve işgal Azerbaycan Türkü'nü bağımsızlıktan vazgeçiremedi.

Azerbaycan’ın ilk bağımsızlık mücadelesi 104 yıl önce verildi.1918 yılında Kafkas İslam Ordusu’nun yardımıyla Ermeni ve Bolşevik zulmüne son verildi, Türk-İslam aleminin ilk bağımsız cumhuriyeti kuruldu. Ancak ilk bağımsız cumhuriyetin ömrü uzun olmadı.

Azerbaycan Demokratik Halk Cumhuriyeti, 1920’de Sovyet işgaline uğradı.

1980’li yılların sonuna doğru Sovyetler’in çöküş dönemine girmesi, Azerbaycan'da mücadeleyi canlandırdı.

Tarihe Kanlı Ocak olarak geçen 20 Ocak 1990’da Kızıl Ordu, bağımsızlık isteklerini bastırmak için Bakü’ye girdi.

O gün, bağımsızlık yolunda 130’dan fazla şehit verildi.

Hazar Üniversitesi Öğretim Üyesi Telman Nusretoğlu, ''20 Yanvar hadiseleri zamanı Azerbaycan halkına karşı Sovyet ordusu çok ciddi bir katliam hayata geçirdi, ama Azerbaycan milli mücadelesinden istiklal mücadelesinden geri durmadı'' dedi.

İkinci bağımsızlık 91'de

Direniş, bağımsızlıkla taçlanıncaya kadar sürdü.

18 Ekim 1991 tarihi Azerbaycan Devleti’nin ikinci kez bağımsızlık kazandığı gün olarak tarihe geçti.

Karabağ'ın 44 günlük savaşla işgalden kurtarılmasına atfen, "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanan 18 Ekim'in "Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Nusretoğlu, ''Karabağ'ı büyük ölçüde işgalden azad etmesi bizim milli istiklalimizin devletçiliğimizin ne kadar önemli olduğunu özellikle kardeş Türkiye ile stratejik ittifakın ortak güç inşasının asrın evvellerinde olduğu gibi bugün de nasıl önemli olduğunu açık net bir şekilde ortaya koyuyor'' dedi.

Azerbaycan'da Cumhuriyet Günü olarak kutlanan 28 Mayıs tarihinde de Bağımsızlık Günü kutlanıyor.