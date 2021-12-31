Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azerbaycan 2022'ye 'merhaba' dedi
[Fotoğraf: AA]
Azerbaycan Türkiye saati ile 23.00'de 2022 yılına merhaba dedi.
Azerbaycan yeni yıla havai fişek kutlamalarıyla girdi.
Türkiye saati ile 23.00'te 2022'yi karşılayan Azerbaycan'da başkent Bakü'de havai fişek gösterisi vardı.
Azerbaycan 2022’ye “Merhaba” dedi. Başkent Bakü’de yeni yıl, havai fişek gösterileri ile karşılandı. pic.twitter.com/7Y6e4Da6ju— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2021
Azerbaycan ile beraber aynı dakikalarda Dubai ve Rusya da 2022'yi karşıladı.
Etiketler: Azerbaycan
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