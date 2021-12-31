Azerbaycan yeni yıla havai fişek kutlamalarıyla girdi.

Türkiye saati ile 23.00'te 2022'yi karşılayan Azerbaycan'da başkent Bakü'de havai fişek gösterisi vardı.

Azerbaycan 2022’ye “Merhaba” dedi. Başkent Bakü’de yeni yıl, havai fişek gösterileri ile karşılandı. pic.twitter.com/7Y6e4Da6ju — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2021

Azerbaycan ile beraber aynı dakikalarda Dubai ve Rusya da 2022'yi karşıladı.