Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 666, Kıbrıs Rum kesiminde ise 5 bin 48 vaka görüldü. Bu sayılar, salgının başından bu yana tespit edilen en yüksek günlük vaka sayıları oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 24 saatte yapılan 15 bin 137 testten, 666 pozitif çıktı.

Toplam 35 bin 983 vaka görüldü

147 kişinin taburcu edildiği, 2 bin 901 kişinin tedavisinin devam ettiği ülkede, yoğun bakımda 10 hasta bulunuyor.

Bugüne kadar 35 bin 983 vakanın görüldüğü KKTC'de, 139 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

KKTC genelinde son 24 saatte 2 bin 348 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Rum kesiminde COVID-19 nedeniyle 2 kişi öldü

Kıbrıs Rum kesiminde son 24 saate 169 bin 476 test yapıldı, 5 bin 48 pozitif vaka saptandı, virüs nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi devam eden 180 kişiden 79'unun durumunun ağır, 28'inin ise entübe durumda olduğu açıklandı. Söz konusu hastaların yüzde 85'inin aşısız olduğu belirtildi.