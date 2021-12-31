Yemen hükümetine bağlı Mülteci Kampları İdaresi Yürütme Birimi tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Marib'teki El-Cufeyne kampında sığınmacıların kaldığı bir çadırda yangın çıktı.

Olayda aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Ayrıca anne ve baba da yaralıların arasında bulunuyor.

Yangının nedeni henüz biliniyor.

Yemen'de iç savaş

Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülkede, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletler'e göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i, insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Ayrıca dünyanın en kötü insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede iç savaş, ekonomide yaklaşık 126 milyar dolar zarara yol açtı.