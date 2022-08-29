Roketin kalkış hazırlıkları esnasında, önce yakıt sızıntısı ve ardından motor problemi nedeniyle roketin fırlatma işlemi ertelendi.

Bir sonraki fırlatma denemesi, en erken cuma gününe kadar gerçekleşemeyecek.

53 yılın ardından bir ilk

Ay’daki son insanlı görevini, 1972 yılında yapan NASA, 53 yıl sonra Artemis misyonuyla yeniden Ay’a ayak basmayı hedefliyor.

Ancak bu misyon, 1969’daki Apollo görevinden çok daha farklı.

[Fotoğraf: AP]

Ay’a dönüşe sadece NASA değil; Avrupa ve Japonya gibi uluslararası uzay ajansları ile SpaceX ve Blue Origin gibi özel girişimler de destek veriyor.

Ay görevi, sadece bir ziyaret ve örnek toplamayla sınırlı kalmayacak. Ay’ı bir yıldızlara seyahat üssüne dönüştürme çabasının ilk adımı atılacak.

Böylece önce Mars’a daha sonra uzak gezegenlere seyahat imkânı sağlanacak.

İşte Ay’a dönüşte 3 adım:

ARTEMİS 1: 2022

Keşif Görevi-1 olarak adlandırılan bu mürettebatsız görev, gerçekleşecek ilk fırlatmada Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve Orion modülü test edilecek.

SLS, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden havalanacak ve Orion modülü uzayda ayrılarak Ay'a gidecek.

Ay’a iniş yapmadan Ay yüzeyinin 100 kilometre yukarısında 42 günlük görevini tamamlayarak, Pasifik Okyanusu'na inecek.

Ayrıca gemide, gerçek astronotların Artemis 2 ve 3'te giyecekleri kıyafetler cansız bir mankenle test edilecek.

ARTEMİS 2: 2024

Bu program, insanları uzayda hiç olmadığı kadar ileriye götüren öncü bir mürettebatlı uzay uçuşu olacak.

Dört kişilik ekip, SLS roketi tarafından uzaya fırlatıldıktan sonra, Orion modülü ekibi Ay'ın uzak tarafının (7402 km) ötesine uçuracak,

Ekip, ay yüzeyine inmeden Dünya'ya geri dönecek.

Görev sekiz ila 10 gün sürecek ve uçuş testi verileri toplanacak.

Artemis 3: 2025

Ay'a yapılan üçüncü görev, 1972'deki Apollo 17'den bu yana ilk Ay inişi olacak .

Artemis 2 görevi üzerine inşa edilen Orion modülündeki dört astronot, Lunar Gateway'e yanaşacak ve 30 gün boyunca uzayda kalacak.

İnsan iniş sistemi daha sonra iki astronotu daha önce insanlar tarafından ziyaret edilmeyen bir bölge olan Ay'ın Güney Kutbu'na götürecek.

Astronotların yüzeyi keşfetmek için bir hafta geçirmeleri ve ilk olarak 1971'de Ay'da tespit edilen su buzu örneklemesi de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel çalışmalar yapmaları bekleniyor.

NASA, dikkatlerini öncelikle Artemis 1'den 3'e kadar olan görevlere odaklıyor, ancak Artemis 13'e kadar kullanılacak roket güçlendiriciler için şimdiden sözleşmeler imzaladı.

Bu arada Airbus, Haziran 2022'de, astronotların ayın yörüngesinde yaşamalarını sağlayacak modülün yapısını teslim aldıklarını bildirdi.