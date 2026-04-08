AA 08.04.2026 10:28

Axios: ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin 10 Nisan'da Pakistan'da yapılması bekleniyor

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik ilk tur yüz yüze görüşmelerinin, 10 Nisan Cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılmasının planlandığı iddia edildi.

Axios: ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin 10 Nisan'da Pakistan'da yapılması bekleniyor

Amerikan haber platformu Axios'un iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın başlangıcından bu yana Washington ile Tahran arasında ilk yüz yüze müzakerelerin, 10 Nisan Cuma günü İslamabad'da yapılmasının beklendiği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 2 haftalık geçici ateşkese giden süreçte önemli rol oynadığı, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner'ın da müzakerelere dahil olduğu belirtildi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, 10 Nisan'da yapılması planlanan görüşmelerde ABD heyetine başkanlık etmesinin beklendiği iddia edildi.

Öte yandan Axios'a konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Görüşmelere dair temaslar var ancak Trump veya Beyaz Saray tarafından açıklama yapılmadıkça hiçbir şey kesinleşmiş sayılmaz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması şartıyla İran'la 2 haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran yönetimi ise ABD ve İsrail ile savaşı sonlandırmak için Pakistan'da yürütülecek müzakerelerin 15 günlük ateşkes sürecinde neticelendirilmesini hedeflediğini bildirmişti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, taraflar arasındaki müzakereleri ilerletmek üzere ülkelerin heyetlerini 10 Nisan'da İslamabad'a davet ettiğini açıklamıştı.

Çukurardıç Yaylası'nda sis
Çukurardıç Yaylası'nda sis
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
