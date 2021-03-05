Suudi Arabistan'da muhalif isimlerin hapsedilmesi ya da öldürülmesi, uluslararası kamuoyunda da tepki çekiyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki, Suudi Arabistan'ın finanse ettiği "Kültürel Diyalog Merkezi" de bu nedenle ülkede hedefteydi.

Merkezin, bir başka ülkeye taşınacağı açıklandı.

"Kültürel Diyalog Merkezi", 2012 yılında Suudi Arabistan, Avusturya ve İspanya tarafından Avusturya'nın Başkenti Viyana'da kuruldu.

5 parti tarafından kabul edildi

"Kral Abdullah Merkezi" olarak bilinen merkezin taşınma kararının paydaş üç ülkenin ortak onayıyla alındığı ifade edildi.

Nereye taşınacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Avusturya meclisinde 2019 yılında, Suudi Arabistan'da son yıllarda artış gösteren insan hakları ihlalleri nedeniyle merkezin kapatılması yönünde bir önerge sunulmuştu.

Önerge, mecliste grubu bulunan 5 parti tarafından kabul edilmişti.