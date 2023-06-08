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Dünya
AA 08.06.2023 16:46

Avusturya’da trende çıkan yangında 33 kişi dumandan etkilendi

Avusturya’nın Tirol eyaleti yakınlarında trende çıkan yangında 33 kişi dumandan etkilendi, 151 yolcu tahliye edildi.

Avusturya’da trende çıkan yangında 33 kişi dumandan etkilendi
[Fotograf: AFP]

Bölgedeki itfaiye yetkilileri, dün gece Avusturya’dan Hollanda’ya araç ve yolcu taşıyan trende yangın çıktığını bildirdi.

Yetkililer, Innsbruck kenti yakınlarındaki demir yolu tünelinde çıkan yangında 33 kişinin dumandan etkilendiği, trendeki 151 yolcunun tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Avusturya Demiryollarından yapılan açıklamada, trenin Innsbruck İstasyonu'na getirildiği, yangının iki katlı vagonların üst katında bulunan aracın nedeni bilinmeyen şekilde alev almasıyla başladığı bilgisi verildi.

Konuyla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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