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Dünya
AA 08.06.2023 16:00

Fransa'da bıçaklı saldırı: 8'i çocuk 9 kişi yaralandı

Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Fransa'da bıçaklı saldırı: 8'i çocuk 9 kişi yaralandı
[Fotograf: Reuters]

Fransız basınındaki habere göre, Annecy'de sabah 09.45 sularında bir kişi parkın yakınındaki çocuklara bıçakla saldırdı.

Olayda 8'i çocuk 9 kişi yaralandı.

Polis saldırının şüphelisini gözaltına alırken yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bilgisi verildi.

Saldırının gerçekleştiği bölgedeki Haute-Savoie Valiliği olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

Fotoğraf: AFP[Fotoğraf: AFP]

Fransa Başbakanı ve İçişleri Bakanı bölgeye gidecek

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ve İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in bölgeye gitmesi bekleniyor.

Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Annecy kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Darmanin, saldırı şüphelisinin polisin hızlı müdahalesiyle gözaltına alındığını kaydetti.

Macron'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan saldırı için "korkakça" nitelemesinde bulunarak, özellikle çocukların saldırının mağdurları olduğuna işaret etti.

Saldırıya ilişkin "Ulus şokta" ifadesini kullanan Macron, kurbanların ailelerine taziye dileğinde bulundu.

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