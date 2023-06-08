Avustralya'nın Ukrayna'ya gönderdiği askeri yardımlar Polonya'ya ulaştı

Avustralya Savunma Bakanlığı, askeri yardımın içeriğine ilişkin bilgi paylaşmazken ABC News'in haberinde yardımları taşıyan kargo uçağının dün gece Polonya'ya iniş yaptığı duyuruldu.

Habere göre, Ukrayna için "Bushmaster" tipi zırhlı personel taşıyıcı gönderildi.

Öte yandan, ABD ile Ukrayna'nın Avustralya'nın daha önce emekliye ayırdığı "F/A-18 Hornet" tipi savaş uçaklarının da Ukrayna'ya gönderilmesini görüştüğü iddia edildi.

Haberde Avustralya'nın uçakları göndermesi durumunda Ukrayna'nın bunlarla Rus hava sahasını ihlal etmeyeceği konusunda ABD'ye teminat verdiği vurgulandı.

Avustralya'nın ise bu uçakların satışına sıcak baktığı ve ABD'nin onayını beklediği ifade ediliyor.

Avustralya, şimdiye kadar Ukrayna'ya 665 milyon dolar değerinde askeri yardım yaptı.