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Dünya
AA 08.06.2023 15:16

Almanya: Göç meselesinin üstesinden AB olarak birlikte gelebiliriz

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin birlikte hareket etmesiyle Avrupa’daki göç meselesinin üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Almanya: Göç meselesinin üstesinden AB olarak birlikte gelebiliriz
[Fotograf: Reuters]

Faeser, Lüksemburg’da düzenlenen AB İçişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda AB ortak iltica sisteminin ele alındığına işaret ederek son haftalarda ve aylarda bu sistemin başarıya ulaşması için görüşmeler yapıldığını ifade etti.

“Göç meselesinin üstesinden sadece AB olarak birlikte gelebiliriz.” diyen Faeser, bu kapsamda AB'de sınırların açık olması için mücadele ettiğini belirtti.

Faeser, AB ortak iltica sisteminde anlaşma sağlanmaması konusunda uyarıda bulunarak “Bu, yanlış bir sinyal olur. Bu, ülkelerin izolasyonuna yol açar. Bunu istemiyorum. Ben sınırların açık olmasını istiyorum. (AB’nin) Tüm dış sınırlarda da insan hakları standartları konusunda ortak bir Avrupa anlayışına sahip olunmasını istiyorum. Bu yüzden uzlaşmaya varmamız önemli.” diye konuştu.

İçişleri Bakanı Faeser, çocuklu ailelerin AB sınırlarında iltica prosedüründen geçmesini istemediğini ve sığınmacıların AB ülkelerine “daha iyi” şekilde dağıtılmaları gerektiğini kaydetti.

Almanya Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Lisa Paus, daha önce, AB ortak iltica sisteminde reforma ilişkin Alman hükümetinin 18 yaşından küçük çocukları olan ailelerin ve tüm refakatsiz çocukların, AB sınırlarında planlanan iltica prosedüründen hariç tutulması konusunda anlaştığını ifade etmişti.

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