Blinken, "DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engelleme"ye odaklanılmasını istedi

Resmi ziyaret kapsamında Riyad'da bulunan Blinken, DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu toplantısında bir konuşma yaptı.

Blinken, konuşmasında, "Aşırıcılar, yeniden saldırılar yapmak için fırsat kolluyor. DEAŞ'ın hedefi olan ülkelerde istikrarı sağlamak için koyduğumuz hedeflere bağlı kalmalıyız." diye konuştu.

Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da "ABD ve DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu'nun 86 üyesi, aşırıcılara ve terörün yeniden ortaya çıkmasına karşı mücadeleye devam edecektir. DEAŞ'ı Suriye ve Irak'ta sahada yendik, yeniden ortaya çıkmasını engellemeye odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Blinken, başka bir gönderisinde ise "Batı Afrika'daki ülkelerden mevkidaşlarımla verimli bir görüşme yaptık. Bölgedeki diplomatik ve güvenlik ortaklığımız, terör ve güvensizlikle mücadele için çok değerli." görüşünü paylaştı.